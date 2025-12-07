Эвакуация экипажа терпящего бедствие у Болгарии танкера начнется 8 декабря

Причиной инцидента стала атака украинского морского беспилотника Sea Baby

СОФИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. Эвакуация экипажа танкера Kairos под флагом Гамбии, который терпит бедствие в районе города Ахтополь в южной части болгарского Черноморья после атаки украинского морского беспилотника Sea Baby, начнется не раньше 8 декабря. Об этом Болгарскому национальному радио (БНР) сообщил глава областной администрации Бургаса Владимир Крумов по итогам заседания оперативного штаба.

"Какие-либо действия по спасению экипажа в воскресенье из-за сильного волнения и неблагоприятных метеорологических условий предприниматься не будут. Ситуация находится под контролем. После улучшения метеорологической обстановки судно будет отбуксировано в безопасную зону, это произойдет не раньше понедельника", - сообщил он.

Со ссылкой на Минобороны БНР информирует, что вертолет ВМС Болгарии готовится доставить на борт танкера дополнительные продукты и оборудования для обеспечения полноценной коммуникации со спасателями.

Попав под удар в водах Турции 28 ноября, Kairos потерял ход. 3 декабря турецкий буксир начал его проводку в порт, но 5 декабря по неизвестным причинам ее прекратил и оставил танкер в территориальных водах Болгарии вблизи от берега, где Kairos встал на якорь.