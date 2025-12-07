В Ангарске из-за аварии на ТЭЦ снизилась температура в батареях в 1 546 домах

Аварийные бригады приступили к вводу резервного котла

ИРКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Температура теплоносителя из-за аварии на ТЭЦ-9 в городе Ангарске Иркутской области снижена в 1 546 домах, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев. Нормализовать теплоснабжение в городе, где около минус 20 градусов, планируется к полуночи.

Ранее ТАСС со ссылкой на мэра Ангарска Сергея Петрова сообщил, что в Ангарском округе введен режим повышенной готовности из-за выхода из строя котла на ТЭЦ. В пресс-службе сетевой компании "Облкоммунэнерго" предупредили, что на энергосети резко выросла нагрузка и призвали ограничить потребление электричества.

"Нештатная ситуация в Ангарске. На ТЭЦ-9 произошла авария, в результате для ремонта был выведен из работы один из котлов. В итоге были понижены параметры теплоносителя в 1 546 домах", - написал Кобзев.

Он отметил, что аварийные бригады уже приступили к вводу резервного котла. "Как сообщает Байкальская энергетическая компания, температура должна быть приближена к норме к полуночи. Следующий шаг - ввод еще двух котлов, чтобы выйти на пиковые режимы до вторника, поскольку тогда ожидается холодный фронт", - уточнил глава региона.

Прокуратура Иркутской области в связи с ситуацией в Ангарске организовала проверку. "В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и иных федеральных законов", - отметили в ведомстве.

В Ангарске минус 19 градусов. 9 декабря температура в городе может снизиться до минус 30 градусов.