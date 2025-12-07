В Мелитополе произошли перебои со светом из-за аварии

Временные отключения электроснабжения также затронули Бердянск и еще семь муниципальных округов

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Перебои со светом затронули Мелитополь, Бердянск и семь муниципальных округов Запорожской области из-за аварии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

"Авария на сетях электроснабжения Михайловского муниципального округа, - написал Балицкий. - Временные отключения электроснабжения коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского, Каменско-Днепровского муниципальных округов".

Ремонтные бригады начали устранять аварию в усиленном режиме. Причины отключения уточняются.