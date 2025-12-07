На Украине арестовали еще одного фигуранта дела депутата Рады Скороход

Суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере около $108 тыс.

Редакция сайта ТАСС

Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход © Ukrinform/ Cover Images via Reuters Connect

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Суд на Украине поместил под арест еще одного человека по делу в отношении депутата Верховной рады Анны Скороход, которой на этой неделе антикоррупционные ведомства Украины предъявили обвинение по статье о взятке. Об этом сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура (САП).

Читайте также

Как по нотам: коррупционный скандал ведет к краху Зеленского и его окружения

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детективов НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - прим. ТАСС), согласованное прокурором САП, и применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4,542 млн гривен (около $108 тыс.) в отношении одного из участников группы лиц, которые вместе с народным депутатом были уличены в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за применение санкций СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины - прим. ТАСС) в отношении компании-конкурента", - указано в Telegram-канале САП.

5 декабря антикоррупционные органы Украины предъявили Скороход обвинение, заявив, что депутат организовала деятельность преступной группы, которая требовала от предпринимателя $250 тыс. за решение вопроса о применении санкций СНБО к конкурирующей компании. Ранее бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что Скороход фигурирует на пленках, связанных с делом против бизнесмена Тимура Миндича, и причастна к коррупции в энергетике. Скороход назвала дело против нее "сфабрикованным политическим давлением", нацеленным на срыв ее командировки в США.