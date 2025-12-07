В Новороссийске тушат пожар на мусорном полигоне

Площадь возгорания составила 220 кв. м

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание на мусорном полигоне в Новороссийске площадью 220 кв. м, сообщил оперштаб региона.

"Площадь возгорания на полигоне, расположенном на горе Щелба, составляет 220 кв. м. На месте работают сотрудники МЧС, краевой и муниципальной пожарных служб. В круглосуточном режиме они принимают все необходимые меры для предотвращения распространения возгорания: проливают водой очаги и отсыпают грунтом тело полигона", - говорится в сообщении в телеграм-канале оперштаба.

Пожар произошел на мусорном полигоне в Новороссийске 1 декабря, площадь возгорания составляла 350 кв. м. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, по состоянию на 23:48 мск понедельника пожар был потушен, однако 5 декабря из-за сильного ветра были зафиксированы новые очаги возгорания.