В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Cилы ПВО привели в состояние готовности

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он.