В Мексике число жертв взрыва у полиции достигло пяти

Детонация вызвала пожар и серьезно повредила соседние здания и автомобили

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 8 декабря. /ТАСС/. Число жертв произошедшего в субботу взрыва заминированного автомобиля у здания полиции в муниципалитете Коауаяна (штат Мичоакан) возросло до пяти. Об этом сообщила Генеральная прокуратура штата.

"На месте обнаружили внедорожник, разрушенный в результате взрыва, а также останки двух человек. Также сообщается, что в результате этого происшествия восемь человек - сотрудники полиции - получили ранения, они были доставлены в больницу, где позднее было подтверждено, что трое из них скончались во время оказания медицинской помощи", - говорится в заявлении прокуратуры.

В ведомстве добавили, что для расследования инцидента на место направлены сотрудники прокуратуры, а также министерств национальной обороны, военно-морских сил, общественной безопасности и защиты граждан.

Прокуратура штата подчеркнула, что продолжит работу вместе с федеральными структурами в рамках расследования обстоятельств произошедшего.

В субботу у входа в полицейскую комендатуру в Коауаяне, где был припаркован заминированный автомобиль, произошел взрыв. Мощная детонация вызвала пожар и серьезно повредила соседние здания и автомобили. Отмечается, что машина была полностью уничтожена, и эксперты не смогли определить ее модель из-за сильных разрушений.