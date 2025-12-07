В Волгограде около домов упали обломки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
22:09
ВОЛГОГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Обломки БПЛА упали в Тракторозаводском районе Волгограда. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на ул. Лодыгина в районе домов 12 и 13. <…> По предварительным данным, пострадавших нет", - проинформировал он, его слова передает пресс-служба администрации региона в официальном Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что на место направлены пожарные и медицинские службы, а также работники муниципального образования. В готовность приведены пункты временного размещения.