В Волгограде около домов упали обломки БПЛА

Пункты временного размещения привели в готовность

ВОЛГОГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Обломки БПЛА упали в Тракторозаводском районе Волгограда. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на ул. Лодыгина в районе домов 12 и 13. <…> По предварительным данным, пострадавших нет", - проинформировал он, его слова передает пресс-служба администрации региона в официальном Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что на место направлены пожарные и медицинские службы, а также работники муниципального образования. В готовность приведены пункты временного размещения.