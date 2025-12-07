В Югре сгорел дом

Для жильцов организовали ПВР

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 декабря. /ТАСС/. Жилой дом загорелся в поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Площадь пожара составила 600 кв. м, для жильцов организован пункт временного размещения (ПВР), сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 20:47 (18:47 мск) поступило сообщение о пожаре в жилом доме. <…> Пожар ликвидирован на площади 600 кв.м. <…> Для размещения эвакуированных граждан администрацией поселка Солнечный развернут ПВР на базе спортивного комплекса "Солнечный", улица Космонавтов, дом 17", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате пожара пострадал мужчина 1970 года рождения. Предварительно, он отравился угарным газом. Пострадавшего доставили в ожоговое отделение Сургутской городской клинической больницы.

По данным правительства региона, загорелся двухэтажный жилой дом. ПВР, организованный в поселке, рассчитан на 100 человек. Подготовлен автобус для обогрева, с жильцами работают администрация поселения, социальные службы и волонтеры. Состояние пострадавшего мужчины оценивается медиками как тяжелое, ему оказывается необходимая помощь.

В понедельник проведут заседание комиссии по ЧС, после нее будет организована встреча с жителями пострадавшего от огня дома.