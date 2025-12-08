Арестованы члены группы, обвиняемые в хищении выплат у участников СВО

Их заключили под стражу на два месяца

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска заключил под стражу восемь участников преступной группы, которых обвиняют в хищении 5,2 млн рублей у военнослужащих зоны СВО. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Постановлениями суда всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 3 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ задержали 11 подозреваемых в хищении более 5,2 млн рублей у военнослужащих, убывших в зону проведения СВО. Обвиняемые убеждали потерпевших ехать на заработки якобы с целью восстанавливать территории, поврежденные в ходе СВО. Для этого между несколькими потерпевшими и участницами преступной группы был заключен брак. С помощью мобильных приложений обвиняемые получали доступ к счетам потерпевших и похищали принадлежащие им деньги.

Заведено уголовное дело о мошенничестве.