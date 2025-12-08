Прокуратура начала проверку после гибели подростка в полынье в Хабаровском крае

По данным ведомства, тело нашли в районе лодочного причала бухты Эгге

ХАБАРОВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку по факту гибели 13-летнего подростка в полынье в бухте Эгге, находящейся в городе Советская Гавань в Хабаровском крае, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, тело подростка нашли в районе лодочного причала бухты Эгге. Рядом находились рыболовецкие принадлежности. Тело под водой обнаружил местный житель.

"Советско-Гаванская городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход и результаты уголовного дела, возбужденного по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), поставлены на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что подросток ушел на рыбалку вместе со своим знакомым 1974 года рождения. Местонахождение мужчины не установлено, организованы поисково-спасательные мероприятия.