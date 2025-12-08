В Волгограде для жителей поврежденных при атаке БПЛА домов организовали ПВР

Его открыли на территории школы №3

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. В Волгоградской школе развернут пункт временного размещения (ПВР) для жильцов двух домов после падения обломков БПЛА, сообщается в канале администрации города в Max.

"На время работы оперативных служб для жителей МКД открыт пункт временного размещения на территории школы №3", - говорится в сообщении.

Автобусы муниципального автопредприятия доставляют жильцов к ПВР, для людей организовали спальные места и горячее питание.

Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщал, что на улице Лодыгина в районе домов 12 и 13 упали обломки БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал.