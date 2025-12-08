Число жертв наводнений в Индонезии достигло 950
04:49
ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 950 человек погибли в результате сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра, еще 274 до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.
По данным ведомства, в результате разгула стихии ранения получили порядка 5 тыс.
Ранее сообщалось, что число жертв превысило 900 человек.
Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии сообщило, что стихийное бедствие было спровоцировано ливнями, которые продолжаются в регионе с конца ноября. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.