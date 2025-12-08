В Ленобласти отменили режим воздушной опасности

Он действовал в регионе с 04:25

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Режим воздушной опасности, который действовал в Ленинградской области с 04:25 8 декабря, отменен. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Отбой воздушной опасности в Ленинградской области", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Дрозденко сообщал, что режим воздушной опасности был объявлен во всех районах Ленобласти. По его информации, силами ПВО несколько БПЛА было уничтожено в Лужском районе.