В Подмосковье арестовали троих иностранцев за попытку теракта

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Королевский городской суд Московской области арестовал троих граждан Узбекистана по обвинению в покушении на теракт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Троим гражданам Узбекистана предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца", - сказали в пресс-службе.

По версии обвинения, фигуранты вступили в переписку с неустановленными лицами для оказания содействия украинским спецслужбам в совершении террористического акта на территории РФ. Для этих целей обвиняемые получили от неустановленных следствием соучастников полиэтиленовый пакет, внутри которого находился предмет, внешне похожий на взрывное устройство, однако не смогли довести совместный преступный умысел на совершение террористического акта (взрыва) до конца, поскольку были задержаны сотрудниками ФСБ России и ГУ МВД России по Московской области.