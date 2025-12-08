В ДНР боевика из Эстонии заочно приговорили к 14 годам колонии
09:25
МАРИУПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Верховный суд ДНР заочно приговорил 28-летнего гражданина Эстонии Германа Баринова к 14 годам колонии. Мужчину обвиняют в наемничестве и участии в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщили в прокуратуре ДНР.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Баринова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве
Отмечается, что Баринов воевал составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины в качестве наемника до января 2024 года. За это он получил в эквиваленте 1,6 млн рублей.
Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).