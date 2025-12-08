В Мордовии директора компании осудили на пять лет за хищение при ремонте мостов

Ему также назначили штраф в размере 800 тыс. рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Суд в Мордовии отправил в колонию на пять лет директора компании "Мостострой" за хищение 6 млн рублей при ремонте мостов и путепроводов. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Директор ООО строительная компания "Мостострой" признан виновным в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2018-2020 годах фигурант дела совершил мошенничество, обманув работников казенного учреждения городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства". Он предоставил заведомо подложные документы о якобы оказанных по муниципальным контрактам работах по обработке береговых опор, промежуточных опор, пролетных строений защитным покрытием для бетона при реконструкции моста и капитальном ремонте путепроводов в Саранске. В результате фигурант совершил хищение более 6 млн рублей.