В Запорожской области из-за атак ВСУ без света остаются более 8 тыс. абонентов

Ремонтно-восстановительные работы продолжаются

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Более 8 тыс. абонентов остаются в Запорожской области без электричества, из них порядка 6 тыс. отключены в прифронтовом городе Каменка-Днепровская после удара вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Утром 8 декабря глава Запорожской области сообщил, что в результате атаки ВСУ были обесточены 11 958 абонентов города Каменка-Днепровская, сел Водяное, Днепровка, Мичурино, Заветное.

"Ремонтно-восстановительные работы на объектах электроснабжения продолжаются. На данный момент по Запорожской области отключенными остаются 8 113 абонентов: в Васильевском, Мелитопольском, Черниговском, Бердянском и Каменско-Днепровском районах. При этом основная часть обесточенных - более 6 тысяч абонентов - в городе Каменка-Днепровская, где противник нанес очередной удар по гражданской электросетевой инфраструктуре", - написал Балицкий.

Над устранением последствий удара работают семь ремонтно-восстановительных бригад. Работа усложняется угрозой повторных атак.