В Луганске мужчину приговорили к 20 годам колонии за шпионаж и госизмену

Приговор в законную силу не вступил

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал верховного суда ЛНР/ ТАСС

ЛУГАНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил жителя Луганска к 20 годам лишения свободы за шпионаж, государственную измену и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по ЛНР.

"Верховным судом Луганской Народной Республики признан виновным гражданин Российской Федерации, совершивший преступления, предусмотренные ст. 276 УК РФ "Шпионаж", ст. 275 УК РФ "Государственная измена" и ч. 5 ст. 274.1 УК РФ "Неправомерное воздействие на критическую инфраструктуру Российской Федерации". <...> Фигурант приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшихся - в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что житель Луганска по заданию иностранной спецслужбы передавал охраняемые законом данные для их использования против безопасности России. Получены они были путем неправомерного доступа к компьютерной информации на объекте критической информационной инфраструктуры ЛНР.

"Приговор в законную силу не вступил", - добавили в ведомстве.