В Москве такси врезалось в две столкнувшиеся машины

Пострадали водители автомобилей первого ДТП

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Водитель такси въехал в две машины, которые столкнулись на Киевском шоссе в Москве, в результате пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Предварительно, на 26-м км Киевского шоссе в сторону области произошло мелкое ДТП с участием двух машин, без пострадавших. В эти две машины въехал таксист на автомобиле "Чери", в результате пострадали водители двух машин первого ДТП", - сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.