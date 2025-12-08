ГП направила в суд дело о геноциде населения ДНР и ЛНР со стороны Киева

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение

Редакция сайта ТАСС

Здание Генеральной прокуратуры России © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о происходившем с 2014 года геноциде населения Донецкой и Луганской народных республики. По делу проходит 41 человек из числа политического и военного руководства Украины, сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Заочное обвинение предъявлено 41 лицу из числа бывших и действующих политических и военных руководителей Украины. Обвинения выдвинуты в отношении Арсена Авакова, Ивана Баканова, Андрея Богдана, Егора Божока, Владислава Бухарева, Виктора Гвоздя, Алексея Гончарука, Василия Грицака, Владимира Гройсмана, Алексея Данилова, Александра Данилюка, Валерия Евдокимова, Андрея Ермака, Андрея Загороднюка, Валерия Залужного, Олега Иващенко, Игоря Клименко, Михаила Коваля, Валерия Кондратюка, Василия Крутова, Михаила Куцина, Николая Литвина, Александра Литвиненко, Бориса Ложкина, Василия Малюка, Дениса Монастырского, Виктора Муженко, Сергея Наева, Валентина Наливайченко, Андрея Парубия, Сергея Пашинского, Степана Полторака, Петра Порошенко, Игоря Райнина, Александра Сырского, Андрея Тарана, Александра Турчинова, Рустема Умерова, Руслана Хомчака, Дениса Шмыгаля и Арсения Яценюка.

"Они заочно обвиняются по ст. 357 УК РФ (геноцид)", - отметили в Генпрокуратуре. Все они объявлены в международный розыск, Басманным судом Москвы им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемых. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Донецкой Народной Республики", - сообщили в Генпрокуратуре России.