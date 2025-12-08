ГП: с апреля 2014 года в Донбассе погибли почти 5 тыс. мирных жителей

Более 18,5 тыс. человек пострадали из-за преступных приказов руководства Украины за этот период

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Почти 5 тыс. мирных жителей погибли и более 18,5 тыс. пострадали из-за преступных приказов руководства Украины в Донбассе с апреля 2014 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В результате украинских карательных операций погибли почти 5 тыс. мирных жителей, пострадали более 18,5 тыс. человек, получили ранения свыше 13,5 тыс. человек, из которых 1275 - несовершеннолетние. Частично или полностью разрушены свыше 153 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, в том числе порядка 138 тыс. жилых домов, 1565 образовательных и 847 медицинских организаций и учреждений, 1403 объекта социального назначения, производственных и торговых предприятий, не менее 11,4 тыс. объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства, 505 учреждений культуры и спортивных объектов, 205 религиозных сооружений", - отметили в ведомстве.

В результате нанесен серьезный урон экономике, произошло подавление ключевых элементов культуры, религии и традиций жителей Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, прекращена работа объектов промышленности, включая градообразующие предприятия, что привело к росту безработицы и снижению уровня доходов населения. "Вынужденно покинули места постоянного проживания более 2,3 млн мирных жителей. С 2014 года и до воссоединения ДНР и ЛНР с Россией численность населения сократилась с 6,5 до 4,5 млн человек за счет переселения, снижения рождаемости и увеличения смертности", - сообщили в Генпрокуратуре.

В понедельник ведомство утвердило обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о происходившем с 2014 года геноциде населения Донецкой и Луганской народных республики.