Задержанного на Кипре россиянина Актулаева оставили под стражей до 23 декабря

Его выдачи добиваются власти США

ЛАРНАКА, 8 декабря. /ТАСС/. Окружной суд кипрской провинции Ларнака оставил под стражей по крайней мере на предстоящие 15 дней задержанного на острове 40-летнего россиянина Серажудина Актулаева, выдачи которого добиваются власти США. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Следующие слушания пройдут 23 декабря. До этого времени господин Актулаев будет оставаться под стражей", - было заявлено в ходе состоявшегося в понедельник судебного заседания, на котором присутствовали представители посольства РФ.

Кроме того, суд назначил даты и двух последующих слушаний по делу россиянина, которые должны состояться 13 и 26 января 2026 года.

Актулаев, прибывший на Кипр 22 мая 2025 года для участия в свадьбе одного из членов своей семьи, был задержан в аэропорту Ларнаки. По утверждению кипрской полиции, арест россиянина был произведен на основании запроса со стороны США. Сам Актулаев заявляет, что не в курсе предъявленных ему американской стороной обвинений и не считает себя виновным.

Россиянин содержится в Центральной тюрьме Никосии. Сотрудники российского посольства в кипрской столице оказывают Актулаеву всю необходимую помощь, включая консульскую, и обеспечивают его контакты с родственниками.