В Нижнем Новгороде мужчина погиб на стройплощадке метро

На строительной площадке обрушились конструкции при подготовке места для сварочных работ

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 декабря. /ТАСС/. Сварщик погиб на строительной площадке метро в Нижнем Новгороде, сообщает Гострудинспекция региона.

"<…> На территории строительной площадки монтажного котлована на улице Максима Горького в г. Нижнем Новгороде, при подготовке рабочего места для производства сварочных работ, произошло обрушение конструкции, в результате чего 38-летний электрогазосварщик АО "Моспроект-3" получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть работника.

"<…> Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве с целью установления всех обстоятельств и причин, предшествующих ему", - сообщил руководитель Гострудинспекции региона Илья Мошес.

В СК РФ по региону отметили, что по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).