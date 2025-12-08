В Запорожской и Херсонской областях изъяли более 50 кг взрывчатки

Помимо взрывчатых веществ из незаконного оборота изъяли 15 единиц огнестрельного оружия

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии за месяц изъяли более 50 кг взрывчатки в Запорожской и Херсонской областях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Саперы Росгвардии обнаружили и обезвредили 52 кг взрывчатых веществ, а также сотни единиц боеприпасов. Всего в ходе специальных мероприятий выявлено 46 тайников с вооружением и боеприпасами", - говорится в сообщении.

Помимо взрывчатых веществ из незаконного оборота изъято 15 единиц огнестрельного оружия, четыре гранатомета, пять реактивных снарядов, авиабомба, свыше 70 артиллерийских снарядов, более 350 минометных мин, свыше 130 выстрелов к гранатометам, а также порядка 30 противотанковых и противопехотных мин и более 150 гранат и сотни запалов к ним.

"В ходе выполнения огневых задач уничтожены 13 единиц живой силы противника, орудие полевой артиллерии, 15 БПЛА самолетного типа и 22 FPV-дрона, три антенны связи и другие объекты военной инфраструктуры. За совершение административных и уголовных правонарушений задержаны и переданы правоохранительным органам более 500 человек. Все обнаруженные взрывоопасные предметы уничтожены с соблюдением мер безопасности", - сказали в Росгвардии.