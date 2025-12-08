Суд отправил в СИЗО мужчину за убийство женщины и ребенка в Подмосковье

Мотивом для убийства стал затяжной бытовой конфликт

ЛЮБЕРЦЫ /Московская область/, 8 декабря. /ТАСС/. Люберецкий городской суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве женщины и ее 6-летнего сына, в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Люберецкий городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сказано в сообщении.

По данным следствия, мотивом для убийства стал затяжной бытовой конфликт.

6 декабря в квартире в городском округе Котельники были обнаружены тела женщины и ее ребенка с множественными ранениями в области головы. По подозрению в совершении двойного убийства был задержан 32-летний сосед потерпевших.

В областном ГСУ СК отметили, что основная версия - преступление совершено на почве затяжного бытового конфликта. "Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты смывы, срезы, одежда потерпевших и иные предметы. Допрошены свидетели, обвиняемый, назначены судебные экспертизы".