В Дагестане задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже квартир

Жертвами преступной деятельности стали более 15 человек

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 8 декабря. /ТАСС/. Правоохранители Дагестана задержали подозреваемого по делу о мошенничестве на 50 млн рублей, связанном с продажей недвижимости, сообщает МВД региона.

"Полицейскими установлено, что Шамиль Цихилов, будучи сотрудником строительной компании, заключал договоры паевого взноса на приобретение квартир в строящихся без разрешительной документации многоквартирных жилых домах, расположенных по нескольким адресам в Махачкале. <…> Также установлено, что фигурант получил от нескольких дольщиков автомобили в обмен на жилую площадь. Однако, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, подозреваемый не выходил с ними на связь", - говорится в сообщении.

Жертвами преступной деятельности фигуранта стали более 15 человек. Общий материальный ущерб составил свыше 50 млн рублей.

"Возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - добавили в ведомстве.