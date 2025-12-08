В администрации Балтийска завели дела о коррупции

Ущерб от коррупционных преступлений в Калининградской области за 2025 год увеличился в пять раз

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Несколько уголовных дел возбуждено по факту получения взяток в отношении главы города Балтийска Калининградской области, а также заместителя главы данного округа, все они последовательно расследуются. Об этом заявил руководитель второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел следственного управления СК России по Калининградской области Олег Жирнов во время брифинга в прокуратуре региона.

"В отношении главы администрации Балтийского городского округа возбуждено известное уголовное дело по факту получения взятки. Но, кроме этого, по Балтийску у нас имеется еще ряд уголовных дел, в том числе и коррупционных. И связаны они, в основном, с заместителем главы данного округа, данной администрации. Все они последовательно расследуются <...>. По окончании расследования все это будет освещено в СМИ", - заявил Жирнов.

Ранее на брифинге сообщалось, что материальный ущерб от преступлений коррупционной направленности в Калининградской области за год увеличился впятеро и составил порядка 180 млн рублей.