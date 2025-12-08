Боевика "Айдара" осудили за участие в террористической организации

Мужчина получил 5,6 года колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 5,6 года колонии общего режима 34-летнего участника запрещенного в России националистического батальона "Айдар", сообщили в прокуратуре ДНР.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к пяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Осужденный добровольно вступил в батальон "Айдар" в марте 2018 года, занимался вопросами обеспечения на территории пунктов временной дислокации террористического формирования. В сентябре 2018 года покинул службу.

Осужденный признан виновным по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ.