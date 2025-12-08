В Москве на улице Сущевский Вал затруднено движение из-за возгорания автомобиля

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Движение затруднено на улице Сущевский Вал в Москве из-за возгорания автомобиля, на месте работают оперативные службы города. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На улице Сущевский Вал произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Движение на месте происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.