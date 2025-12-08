В Ставрополе экстренные службы перевели в режим повышенной готовности

Причиной стал штормовой ветер

СТАВРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Штормовой ветер привел к отключению электроснабжения, обрыву проводов и падению деревьев в Ставрополе. Спасатели и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Порывы ветра достигают 25 м/с, ночью отмечался мокрый снег. По поручению главы Ставрополя Ивана Ульянченко спасатели и коммунальные службы города перешли в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

За сутки в диспетчерскую службу поступило более 30 обращений. Они были связаны с падением деревьев, обрывом проводов, угрозой падения слабо укрепленных конструкций. В зону отключения электроэнергии попали более 1,2 тыс. абонентов, в том числе медучреждение. К вечеру понедельника энергоснабжение в городе полностью восстановлено.

"К работам привлечено 172 человека и 122 единицы техники. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки сильный ветер стихнет, но ожидается мокрый снег, а значит, возможно его налипание на ветки деревьев и на провода. Призываю горожан соблюдать осторожность на улице, не находиться самим и не оставлять автомобили под деревьями и слабо закрепленными металлоконструкциями, дорожными знаками", - цитирует пресс-служба главу города.

Ухудшение погоды на Ставрополье началось в воскресенье, 7 декабря. По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, температура воздуха местами опускалась до минус 1 градуса, порывы ветра достигали 20 м/с, а видимость из-за тумана ухудшалась до 200-500 м. В ближайшие дни в регионе ожидаются дожди, мокрый снег, гололед, в ночь с понедельника на вторник порывы ветра могут достигать 25 м/с.