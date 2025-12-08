В Марий Эл четырех человек госпитализировали после ДТП с маршруткой

Водитель "Газели" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. В Марий Эл четыре человека госпитализированы после ДТП с участием грузовика и пассажирской "Газели". Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура республики.

Ранее Минздрав региона сообщил, что в результате ДТП на 17-м км республиканской трассы Йошкар-Ола - Уржум пострадали 10 человек.

"По оперативным данным, <…> водитель автомобиля "Газель" не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с <…> грузовым автомобилем, после чего съехал в кювет. <…> Четыре пассажира автомашины "Газель" получили телесные повреждения и госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство взяло на контроль установление деталей произошедшего.