В КЧР экс-полицейского осудили за смертельное ранение коллеги

Мужчина получил три года лишения свободы в колонии-поселении

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 8 декабря. /ТАСС/. Хабезский районный суд Карачаево-Черкесии приговорил к трем годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции по делу о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов республики.

"Обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении, ему запрещено также занимать должности на государственной службе, <...> в правоохранительных органах РФ в течение двух лет", - говорится в сообщении.

Установлено, что помощник оперативного дежурного дежурной смены, находясь в служебном кабинете, в присутствии других сотрудников случайно смертельно ранил коллегу. "Не поставив оружие на предохранитель и направив его в сторону сотрудника, подсудимый по неосторожности нажал на спусковой крючок и причинил смертельное ранение", - отметили в суде.