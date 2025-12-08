ГАИ: водитель попавшего в ДТП микроавтобуса в Марий Эл мог отвлечься от управления

По данным МВД по республике, травмы получили восемь пассажиров и водитель "Газели"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Водитель микроавтобуса, который столкнулся с грузовым автомобилем в Марий Эл, мог отвлечься от управления транспортным средством. Об этом написала в своем Telegram-канале Госавтоинспекция республики.

ДТП с участием "Газели" произошло на трассе Йошкар-Ола - Уржум. По данным МВД по республике, травмы получили восемь пассажиров и водитель "Газели".

"На участке автодороги с односторонним движением водитель микроавтобуса, как установлено предварительно, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего произошло столкновение с грузовой автомашиной. <…> Не исключается, что водитель микроавтобуса мог отвлечься от управления транспортным средством", - говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. По этомуу факту следственное управление СК РФ по Марий Эл проводит доследственную проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Будут опрошены очевидцы аварии, пассажиры и водитель микроавтобуса, также назначат судебные медицинские экспертизы и изучат необходимую техническую документацию.