Бастрыкин предупредил о бессмысленности попыток скрывать незаконно нажитое

Председатель Следственного комитета сообщил, что ущерб от выявленных в ходе следствия в 2025 году преступлений составил почти 18,5 млрд рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Почти 18,5 млрд рублей составил ущерб от преступлений, выявленных в ходе следствия в 2025 году. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в своей статье для РБК.

"В этому году размер установленного в ходе следствия ущерба составил почти 18,5 млрд рублей", - сообщил он. Председатель СК отметил, что сумма превышает показатели 2024 года на 4 млрд рублей. Он добавил, что в 2025 году было арестовано имущество уличенных в коррупции на сумму почти 24,5 млрд рублей. Это на четверть больше, чем показатели 2024 года, подчеркнул Бастрыкин.

Он также отметил, что добровольно коррупционеры после начала уголовного преследования передали имущество, деньги, ценности на 4,7 млрд рублей.

Бастрыкин отметил, что в СК при расследовании уголовных дел устанавливают размер ущерба и способствуют его возмещению. "Выявляются действительно крупные хищения из государственного бюджета", - сказал Бастрыкин, отметив, что украденные средства могли быть направлены на поддержку российских военных с их семьями, развитие инфраструктуры, образования и здравоохранения.

Также Бастрыкин добавил, что фигурантами расследований становятся должностные лица различных организаций и муниципальных образований, учреждений образования и здравоохранения и правоохранители. "В этих областях сконцентрированы наиболее важные общественные отношения и значительные бюджетные потоки, что привлекает тех, кто желает незаконно обогатиться или получить преимущества. Зачастую и представители коммерческих структур пытаются коррупционным путем создать себе наиболее выгодные условия для своей деятельности", - заключил Бастрыкин.

В своей статье для РБК он также заявил о бессмысленности попыток скрывать незаконно нажитые средства, добавив, что СК ведет разъяснительную работу. По его словам, следователи и руководители следственных органов в 2025 году почти в два раза чаще, чем в прошлом (828 раз) выезжали в трудовые коллективы, чтобы на конкретных примерах рассказывать чиновникам о последствиях коррупционной деятельности. Бастрыкин отметил, что законом предусмотрены механизмы возврата незаконных доходов. "Кроме того, так называемые зарубежные партнеры прекрасно понимают природу происхождения этих денег и зачастую активно обращают их в свою пользу", - уточнил он.