На Камчатке за сутки зафиксировали семь афтершоков

Один из них был ощущаемым

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали семь сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло семь афтершоков магнитудой до 4,6. В населенных пунктах ощущался один из них", - сказали в ведомстве.

В регионе активны пять вулканов. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.