На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Очаг залегал на глубине 22 км

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано у северного побережья Японии близ префектуры Аомори. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление.

По его данным, очаг землетрясения залегал на глубине 22 км.

Вечером 8 декабря на севере страны произошло землетрясение магнитудой 7,6, в результате которого, по информации Associated Press, пострадало по меньшей мере 23 человека. После этого для восточного и северо-восточного побережья была объявлена угроза цунами, которую позже отменили.