В Ельце и четырех округах Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

Об этом сообщили в МЧС
08 декабря, 23:19

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Ельца и четырех округов Липецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО", - говорится в сообщении.

Ранее в регионе объявили воздушную опасность. 

