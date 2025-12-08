В Ельце и четырех округах Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

Об этом сообщили в МЧС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Ельца и четырех округов Липецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО", - говорится в сообщении.

Ранее в регионе объявили воздушную опасность.