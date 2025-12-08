На Камчатке организатор экскурсий и гид получили сроки за гибель туристов

Подсудимые вину не признали

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Организатор маршрута экскурсии и гид на Камчатке приговорены к условному и реальному срокам за проведение тура, во время которого сошла лавина, что стало причиной гибели двоих человек. Об этом сообщает краевая прокуратура.

В марте 2024 года во время тренировочно-спортивного похода 1-й категории сложности на зарегистрированную в МЧС группу из 11 человек в районе перевала Красноармейского на Камчатке сошла лавина. Под ее завалом погибли 19-летний юноша и 44-летняя женщина.

"Причиной трагедии явилась ненадлежащая оценка опасности маршрута при неблагоприятных погодных условиях. Подсудимые вину не признали, пояснили, что произошедшее - несчастный случай, предугадать который они не могли. <…>. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц). Организатору маршрута назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно с таким же испытательным сроком. Руководителю группы - три года лишения свободы в колонии общего режима", - сообщает ведомство.

Как сообщили ТАСС в управлении СК России по региону, обоим осужденным запрещено заниматься деятельностью, связанной с оказанием туристских услуг, сроком на 2,5 года.