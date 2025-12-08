В Липецке и муниципалитетах области объявили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщили в МЧС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Липецке и еще пяти муниципалитетах региона. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Липецкой области.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка, Липецкого МО, Задонского МО, Тербунского МО, Хлевенского МО и Воловского МО", - говорится в сообщении.

Ранее угрозу атаки БПЛА объявили в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Становлянском, а также Измалковском округах.