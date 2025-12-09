В Японии 30 человек пострадали из-за сильного землетрясения

Премьер-министр страны Санаэ Такаити сообщила, что информация о погибших или пропавших без вести не поступала

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. По крайней мере 30 человек получили травмы различной степени тяжести в результате землетрясения магнитудой 7,5, которое произошло ночью 8 декабря на севере Японии. Об этом журналистам сообщила премьер-министр страны Санаэ Такаити.

Она подчеркнула, что сечас информации о погибших или пропавших без вести не поступало. "Мы хотели бы, чтобы люди продолжили свою обычную повседневную жизнь, но были готовы к немедленной эвакуации в случае повторных сильных толчков", - также заявила она, отметив, что подобную бдительность придется сохранять в течение ближайшей недели.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло ночью 8 декабря к востоку от северной японской префектуры Аомори. Эпицентр находился в Тихом океане, очаг залегал на глубине 50 км. Изначально местные сейсмологи сообщили о магнитуде 7,2, затем повысили ее до 7,6, но в конечном итоге установили отметку в 7,5. После подземных толчков для восточного и северо-восточного побережья страны была объявлена угроза цунами - сейсмологи предупреждали, что к прибрежной зоне префектур Аомори, Иватэ и Хоккайдо может прийти волна высотой до трех метров. К настоящему моменту предупреждение о цунами для всех регионов страны было снято, высота самой высокой зафиксированной волны, достигшей японского побережья, составила 70 см.

Каких-либо нештатных ситуаций на японских атомных объектах, включая аварийную АЭС "Фукусима-1", из-за землетрясения зафиксировано не было.

Землетрясение вызвало перебои в работе железнодорожного транспорта на востоке и северо-востоке страны, временно останавливалось движение скоростных поездов "синкансэн". Обращений от проживающих в Японии граждан РФ после землетрясения магнитудой 7,6 не поступало.