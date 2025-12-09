На юго-западе Москвы произошло возгорание в строительном городке

Эвакуировали 90 человек

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС, архив

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пожар возник в строительном городке на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Поляны, вл. 3А, стр. 2", - сообщили в столичном главке МЧС.

В строительном городке горели двухъярусные бытовки. "До прибытия пожарных расчетов помещения покинули порядка 90 человек", - сообщили в ведомстве.

Позже в МЧС сообщили о локализации пожара, ликвидации открытого горения, затем - о ликвидации пожара. В тушении возгорания участвовали 53 человека и 15 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

В новость внесены изменения (05:50 мск; 05:55 мск; 06:00 мск) - добавлена информация о локализации; о ликвидации открытого горения; о ликвидации пожара.