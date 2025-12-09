На Сахалине загорелся автосервис

На месте работают четыре автоцистерны и 16 человек

© Официальный канал ГУ МЧС России по Сахалинской области в Max/ ТАСС

ХАБАРОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Автосервис загорелся в селе Троицком Анивского городского округа Сахалинской области, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Горит здание автосервиса. На месте работают четыре автоцистерны и 16 человек", - проинформировали в МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в 12:00 (04:00 мск). В мессенджерах распространились кадры с клубами черного дыма на месте пожара.

Как позднее сообщили в канале ГУ МЧС по региону в мессенджере Max, к моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение кровли, угроза распространения огня отсутствовала. По предварительным данным, площадь пожара составляет 600 кв. м.