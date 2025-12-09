В шести районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Тацинском, Цимлянском, Сальском и Красносулинском районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

