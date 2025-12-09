ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В шести районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Никто не пострадал
03:02

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Тацинском, Цимлянском, Сальском и Красносулинском районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"С вечера в Ростовской области силами ПВО отражена атака БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Тацинском, Цимлянском, Сальском и Красносулинском районах. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он. 

