На Камчатке ликвидировали нелегальный цех по переработке лосося

Изъяли около 11 тонн рыбной продукции и не менее 400 кг икры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Цех по незаконной переработке лососевой рыбы ликвидировали сотрудники МВД России на Камчатке. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В помещении изъято около 11 тонн рыбной продукции и не менее 400 кг икры общей стоимостью свыше 1,5 млн рублей", - рассказала она.

По данным МВД, водные биоресурсы приобретались у неустановленных лиц, а затем обрабатывались и замораживались. "Готовый товар реализовывался без маркировки, предусмотренной техническими регламентами Евразийского экономического союза", - рассказала Волк, подчеркнув, что продукция представляла потенциальную опасность для потребителей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемая в организации противоправной деятельности задержана.