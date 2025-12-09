В Новосибирске произошел пожар в педагогическом колледже

В ликвидации огня участвуют 67 человек и 17 единиц техники

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в педагогическом колледже на улице Линейной в Новосибирске. Проводится эвакуация, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

"Поступила информация о возгорании в Новосибирском педагогическом колледже № 1 им. А. С. Макаренко. Проводится эвакуация", - сказали в ведомстве.

По оперативным данным, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания. Для тушения задействуется высотная пожарная техника и усиливается группировка пожарно-спасательных сил. На месте развернут штаб пожаротушения. Со слов администрации, внутри здания людей нет. К ликвидации пожара привлечено 67 человек и 17 единиц техники, добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.