В новосибирском педколледже локализовали и потушили пожар на площади 700 кв. м

Специалисты проводят пролив здания

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МЧС России потушили пожар в Новосибирском педагогическом колледже №1 им. А. С. Макаренко на улице Линейной. Его площадь составила порядка 700 кв. м, сообщили в облпрокуратуре.

"Пожар, охвативший около 700 кв. м, локализован и потушен. Сейчас пожарные подразделения проводят пролив здания и проверяют конструктивные элементы на наличие скрытых очагов тления", - сообщили в ведомстве.