В Забайкалье за год количество коррупционных преступлений выросло в два раза

Наибольшая сумма взятки в регионе составила 38 млн рублей

ЧИТА, 9 декабря. /ТАСС/. Количество выявленных коррупционных преступлений в Забайкальском крае за год выросло более чем вдвое - со 169 до 379, а фактов взяточничества - в три раза - с 104 до 301. Об этом журналистам в ходе брифинга сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Забайкальского края Евгений Николаев.

"В 2025 году отмечается рост в два раза числа выявленных [коррупционных] уголовно-наказуемых деяний, факта взяточничества - в три раза. В абсолютных цифрах рост представлен в 2025 году, относительно прошлого, со 169 преступлений до 379, относительно взяточничества - со 104 до 301. При этом преступления, связанные с получением взяток чиновниками, возросли с 40 до 141", - сказал Николаев.

Он пояснил, что заметный рост числа взяточников связан с тем, что в 2025 году в регионе была вскрыта деятельность двух крупных организованных преступных групп. Конкретику этих уголовных дел пока не раскрывают, поскольку продолжаются следственные действия. Однако известно, что одна группировка действовала в сфере здравоохранения, возбуждено порядка 100 уголовных дел по факту взяточничества. Другая - в сфере безопасности дорожного движения, получения разрешительных документов, связанных с управлением самоходной техникой.

Наибольшая сумма коррупционного преступления в 2025 году составила 38 млн рублей. По словам Николаева, эти средства в качестве коммерческого подкупа получил работник горнорудного предприятия при строительстве вахтового комплекса от другой коммерческой организации. Сейчас это уголовное дело находится в суде на завершающей стадии рассмотрения. Планируется, что к концу года будет вынесен приговор.

Наименьшую взятку в размере 500 рублей предлагали сотруднику ГИБДД. По данным прокуратуры, такие взятки чаще всего предлагают не жители Забайкалья, а водители, проезжающие транзитом через регион в Забайкальском районе, который находится на границе с Китаем.