При атаке БПЛА на Чебоксары пострадали люди

Также зафиксированы повреждения жилых домов

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 9 декабря. /ТАСС/. Вражеские беспилотники атаковали Чебоксары, в результате есть пострадавшие, а также повреждения жилых домов, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Читайте также

В Чебоксарах пострадали 9 человек, сбит 121 БПЛА. Последствия ночной атаки ВСУ

"Сегодня утром в республике в очередной раз зафиксирована атака вражескими БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие, повреждения жилых домов", - написал он.

По словам главы республики, экстренные службы работают в усиленном режиме, устраняют последствия и обеспечивают безопасность. Было отмечено, что жителям оказывается вся необходимая помощь, все поврежденные жилые помещения будут восстановлены.

Атака БПЛА в Чебоксарах произошла утром 26 ноября. В результате были ранены и госпитализированы мать с подростком. Кроме того, повреждения получили ряд социальных, коммерческих и жилых объектов, а также многоквартирный дом по проспекту Мира. 2 декабря на восстановление социальных объектов власти Чувашии выделили из резервного фонда более 3 млн рублей, ремонтные работы планируется завершить к 20 декабря.