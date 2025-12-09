Matichon: на границе с Камбоджей в боях погиб таиландский военный

Инцидент произошел в районе Прасаттаквай провинции Сурин

БАНГКОК, 9 декабря. /ТАСС/. Таиландский военнослужащий погиб в результате столкновений на границе с Камбоджей в ходе обострившегося пограничного конфликта. Об этом сообщила газета Matichon.

По данным издания, рядовой таиландской армии погиб в районе Прасаттаквай провинции Сурин. Вооруженные силы Таиланда 8 декабря сообщали об одном погибшем.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. Королевская армия Таиланда 8 декабря проинформировала, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Второй округ Сухопутных сил Таиланда сообщил, что Камбоджа обстреляла 8 и 9 декабря таиландскую территорию из систем БМ-21, применив также дроны-камикадзе. Таиландские военные открыли ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.